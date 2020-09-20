شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأحد وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الأحد .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 35 25 36 26 الاسكندرية 32 25 33 25 وادي النطرون 35 24 36 25 طنطا 34 24 35 25 شبين الكوم 35 24 36 25 دمنهور 33 24 34 24 بلطيم 32 24 33 24 مطروح 30 22 31 22 السلوم 32 22 33 22 سيوة 35 23 36 24 بورسعيد 30 26 31 26 دمياط 31 25 32 25 الزقازيق 35 24 36 25 المنصورة 34 24 35 25 الإسماعيلية 35 22 36 23 السويس 35 23 36 24 العريش 31 24 32 24 رفح 32 23 33 23 رأس سدر 39 26 40 27 نخل 35 21 36 22 نويبع 37 Advertisements 30 38 31 طابا 35 26 36 27 كاترين 35 21 36 22 الطور 34 27 35 28 شرم الشيخ 37 31 38 32 الغردقة 38 28 39 29 مرسى علم 37 28 38 29 الفيوم 36 24 37 25 بني سويف 37 24 38 24 المنيا 38 24 40 24 أسيوط 40 24 42 24 سوهاج 42 25 43 25 قنا 44 26 45 26 الأقصر 45 27 46 27 أسوان 46 29 47 29 ادفو 46 29 47 29 أبوسمبل 44 28 45 29 الوادي الجديد 42 26 43 26 شلاتين 37 26 40 27 أبورماد 36 27 39 28 حلايب 34 27 37 28 رأس حدربة 35 28 38 29