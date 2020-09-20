شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم، الأحد، 16 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة - القليوبية)، بواقع 4 أطنان لمحافظة (الفيوم)، و3 أطنان لكل من محافظة (بني سويف – القاهرة – الجيزة - القليوبية)، وذلك للأسبوع السابع على التوالى.

Advertisements

وقالت وزارة الأوقاف إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 701 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة عمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.