شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكشف مميزات طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عدد من المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة هذه المنافذ سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وتدريب وتنمية مهارات العاملين في هذه المنافذ بعيدا عن الروتين التي تشهده منافذ القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء السلع والمنتجات الغذائية .

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من طرح المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص يستهدف التطوير ورفع الكفاءة بجانب أيضا زيادة السلع المطروحة للمستهلك بأسعار تنافسية وأقل مما كانت عليه من قبل مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى .



كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية مؤكدا على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية واستمرار تامين مخزون استراتيجى.



وجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية كان قد أكد أن أول منفذ تم افتتاحه بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص تضمن 30 ألف منتج من السلع الغذائية ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.