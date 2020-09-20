محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد ابراهيم العشماوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن استعمال المرأة المسلمة العطور عند اختلاطها بالرجال الأجانب؛ ليجدوا ريحها، حرام شرعا.
وأضاف العشماوي أن الفارق عمر رضي الله عنه قال قلوب الرجال عند أنوفهم، مشيرا إلى أنه يحرم على المرأة ذلك وإن كان اختلاطها بالرجال من أجل الصلاة.
ولفت إلى أنه ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث تفيد التحريم، ولا خلاف في هذا بين المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ بالأزهر: استعمال المرأة العطور أثناء الاختلاط بالرجال حرام شرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.