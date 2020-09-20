شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية (رابط الاستعلام) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وطالبت الوزارة الطلاب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم، علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع، وسيتم إرسال الكشوف النهائية للكليات والمعاهد حتي يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم.

وأنهى موقع التنسيق الالكترونى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر تنسيق تقليل الاغتراب 2020، للطلاب من المرحلتين الأولى ووالثانية، بهدف تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، ولكن ليس بهدف تغيير رغبات الطلاب.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة التنسيق والتحويل الخاص بهم من خلال الرابط التالي