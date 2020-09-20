شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الادارية العليا» تؤكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.

وأكدت الجمعية العمومية ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا»، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حدوث تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.

كما أكد أيضا أنه انطلاقا من حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، فيتعين على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة مراعاة توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيدا لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، وبما يسهم في تفعيل دور وحدة المطالبة في استئداء حقوق الدولة، وكذلك ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيها أولا بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.

كما شددت الجمعية العمومية على ضرورة الاهتمام بعملية ضم مفردات أول درجة إلى ملفات الطعون المقامة أمام المحكمة، باعتبارها مسألة أولية لاستكمال إجراءات نظر الطعن والفصل فيه، وذلك من خلال متابعة إجراءات قيد الطعون بجدول المحكمة وتوجيه الإخطارات بضم المفردات أولاً بأول عن طريق المكتب الفنى للمحكمة.

جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية العليا قد حققت في العام الماضي إنجازا متميزا بفصلها في عدد كبير من الطعون القديمة والمتراكمة مما ساهم وعلي نحو ملموس في تحقيق العدالة الناجزة.

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