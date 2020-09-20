شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: لا وجود قانوني لجريدة الأخبار اللبنانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إمام، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، إن جريدة الأخبار اللبنانية لا يوجد لها اعتماد في مصر لدى هيئة الاستعلامات، جهة الاعتماد الوحيدة في مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالي ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيا في البلاد، وذلك تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا منشورا بالجريدة وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين وأعضائها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعا.

وأكد مدير عام المركز الصحفي أن أي ممارسة مهنية في مصر باسم الجريدة المذكورة، لمكتب أو أشخاص، تعد مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم عمل المراسلين الأجانب في مصر، بما يستوجب الاتخاذ الفوري لإجراءات المحاسبة وفق ما هو وارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك.