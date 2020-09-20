شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: 453 مرشحا محتملا لانتخابات «النواب» خضعوا للكشف الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مساء السبت، أن اجمالى عدد المرشحين المحتملين لمجلس النواب الذين خضعوا للكشف الطبي بالدقهلية وصل إلى 453 مرشح محتمل .

وقال مكى، في بيان صحفى: «اليوم الثامن للكشف الطبي للراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية خضع 36 مرشح محتملا للكشف الطبي».

وأضاف مكي أن 36 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي ليصل اجمالى المرشحين المحتملين الذين خضعوا للكشف وأجروا الفحوصات الطبية، إلى 453 مرشحًا محتملًا.

وأشار «مكي» إلى أن الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد «الدولي»، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

وشدد على ضرورة اتباع المرشحين للتعليمات الخاصة بهذا الشأن والتي تبدأ بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لتحديد مكان الكشف ووقته حيث يستمر العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات، وقال «المستشفيات ملتزمة بالأسماء المسجلة على موقع الوزارة .

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