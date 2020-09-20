شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ٧٧ مسجدًا الجمعة القادمة في 13 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، يتم افتتاح 77 مسجدًا منها في 13 محافظة يوم الجمعة القادم، وذلك على النحو التالي:

مديرية أوقاف البحيرة وتضم 16 مسجد منها 6 مساجد تنفيذ وزارة الأوقاف وهي: محلصا شبرا خيت، الهداية محطة التحرير بدر، الفتح – برقاما – إيتاي البارود، عمر بن الخطاب- سليم طوبيان – دمنهور، التقوى بالمدينة وادي النطرون، القاضي تبع نديبة دمنهور .

ومنها 10 مساجد بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي :

الوقف الغربي الرحمانية، ايزبيلاه شبرا خيت، عمر بن الخطاب سليمان شلبي، بولين الكبير كفر الدوار، قرية النحاس كفر الدوار، 3 / 6 الخمسين، الوسطانى قرية البريجات كوم حمادة، نور الإسلام كوم شريك كوم حمادة، محفوظ العكريشة كفر الدوار، مسجد التقوى – زاوية أبوشوشة – الدلنجات .

مديرية أوقاف سوهاج وعددها سبعة مساجد منها مسجدين تنفيذ وزارة الأوقاف وهما آل همام بخيت، القصاصين .

وخمسة مساجد بجهود ذاتية تحت اشراف وزارة الأوقاف وهي: ام العمد نجع مازن غرب البلينا، العاشر من رمضان روافع العيساوية المنشاة، الرحمن الغندفلى بندر المنشاة، السعادة السلمانى البلينا، الرحمن ال شلبى السلمانى البلينا .

و 3 مساجد بمديرية أوقاف القليوبية بجهود ذاتية وهي: مسجد محمد موسى العطار، مصطفى أفندي هاجر الإصلاح الزراعي سوارس قليوب .

مديرية أوقاف الدقهلية وتضم خمسة مساجد بجهود ذاتية وهي :

ابو الفرج عزبة ابو الفرج بنى عبيد، الهدي عزبة التل بنى عبيد، مسجد احمدية أبوالفتوح بلقاس، الويش بعزبة الويش بلقاس، الشماشرجي – مركز منية النصر .

مديرية أوقاف كفر الشيخ وتضم خمسة مساجد باشراف وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية وهي :عمرو بن العاص عزبة فؤاد رجب فوة، الدوايدة الجديد مطوبس، 52 الكبير بقرية المنصورة الحامول غرب، زهير المحطة – قلين، مسجد سيدى أحمد ربيع .

مديرية أوقاف المنيا وتضم سبعة مساجد بالجهود الذاتية وهي :

الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا، محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكر، السلام زهرة المنيا، النور عزبة المرح طوخ المنيا، على بن ابى طالب عزبة السلطان، ال رحاب عزبة حربى صفط الغربية، مسجد التقوي تل حمد – الإسماعيلية .

مديرية أوقاف أسيوط وتضم 8 مساجد جميعها بالجهود الذاتية وهي :

البارودة بنى شعران منفلوط، النور نزلة مصطفي – ديروط، الحسين النهاية ديروط، المصحون دير القصير – القوصية، آل طنطاوى – سلام

الرحمن حوض الرمل نجع خضر – ديروط، الشيخ مناع – سلام، التقوي بنى محمد – ابنوب .

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مديرية أوقاف المنوفية وتضم خمسة مساجد بالجهود الذاتية وهي :

عبدالمعطى ماضى كفر طبلوها تلا، ابراهيم سالم الكوم الاخضر شبين الكوم، على سالم اجهور قويسنا، القبلي دناصور الشهداء، بحبح كفر ابو راقية اشمون .

مديرية أوقاف الشرقية ويتم افتتاح مسجد بالجهود الذاتية وهو منشأة قاسم – درب نجم – شرقية .

مديرية أوقاف أسوان سوف يتم افتتاح ثلاثة مساجد بالجهود الذاتية وهي :عمر بن الخطاب الرديسية ادفو، النور الفقرا الخولي ادفو، النصر الشيخ هارون اسوان .

مديرية أوقاف قنا وتضم خمسة مساجد بالجهود الذاتية وهي :

الشيخ على محمود الإسمنتي نقادة، الزهراء بشلاو نقادة، العتيق دنفيق، الشيخ عبدالمقصود الخطارة نقادة كوم الضع، اسماعيل عمار المقارين قوص .

مديرية أوقاف الفيوم ويتم افتتاح خمسة مساجد بالجهود الذاتية وهي :

الايمان مفارق طهطا ابشواى، المهدى ابو دتعاش اشواى، ابو زيد محمد سيلا مركز الفيوم، عزبة على صالح سترو ابشواى، العبدانية مطرطارس سنورس .

مديرية اوقاف الجيزة ويتم افتتاح سبعة مساجد بالجهود الذاتية وهي :

محمد ابو الزهور ميت قادوص، الرحمة حدوقة ام الدنيا منشاة القناطر، السيوفى الدبركى سقارة – البدرشين، التوبة شارع عبدالباقى الماذون الصف، سيدى خلاف البرغوتى العياط، المكربل طموة الحوامدية، النحاس – الكرداسة .