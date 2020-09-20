المصل واللقاح: توفير لقاح الأنفلونزا الرباعى بــ11 مركزا وبسعر 170 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفي محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح توفير لقاح الأنفلونزا الرباعي فى 11 مركزا وفرعا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها. كانت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أكدت أنه سيتم الانتهاء من التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة على لقاحات كورونا فى شهر سبتمبر 2021، ومؤكدة أن هناك 3 محموعات تخضع للتجريب، الأولى تحصل على لقاح أ، والثانية تحصل على لقاح ب، والثالثة تحصل على ما يسمى بالبلاسيو، وهو مركب ثالث ليس له أى أضرار. وكشفت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، لدينا عيادات لفحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتى يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة.

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