شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المراسلين الأجانب بالاستعلامات: لا وجود قانونيا فى مصر لجريدة الأخبار اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إمام مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن جريدة الأخبار اللبنانية لا يوجد لها اعتماد فى مصر لدى هيئة الاستعلامات، وجهة الاعتماد الوحيدة فى مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالى ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيا فى البلاد.

جاء ذلك تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا منشورا بجريدة الأخبار اللبنانية وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين وأعضاءها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعا.

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وأضاف مدير عام المركز الصحفي أنه وفقا لهذا، فإن أي ممارسة مهنية في مصر باسم الجريدة المذكورة، لمكتب أو أشخاص، تعد مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم عمل المراسلين الأجانب في مصر، بما يستوجب الاتخاذ الفوري لإجراءات المحاسبة وفق ما هو وارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك.