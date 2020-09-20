شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 17 حالة وفاة تعرف على آليات تفعيل مبادرة الموقف الائتمانى لمدينى النفقة الزراعة تطلق الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرض الحُمى القلاعية بالجمهورية التعليم تضبط 5 حالات غش وحيازة محمول بامتحان الدبلومات الفنية دور ثان الكهرباء تدعو المواطنين التأكد من حل شكاوى الفواتير والمطالبة بصور القراءات Advertisements وزير التموين يفتتح غدا معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر الأوقاف تعلن افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور المجلس الأعلى للجامعات يوافق على تطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب الأزهر للفتوى يحرم "التحفيل" بين مشجعى كرة القدم لانحرافه عن الطريق المستقيم

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