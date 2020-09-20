"التالتة تابتة".. كواليس انتحار شاب شنقًا في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات انتحار عامل شنقًا داخل منزله بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، اليوم السبت.

وتبين أن المتوفى حاول الانتحار مرتين في وقت سابق، وأن تلك المرة هي الثالثة وأنه صنع مشنقة مستخدمًا حبلًا.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله.

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تبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى "أ.ر." في العقد الثالث من عمره مشنوقا داخل شقته، يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية.

وكشفت تحريات العميد أحمد الوتيدي والعقيد محمد مختار عن انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة

الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر أحاله اللواء علي شلش حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.