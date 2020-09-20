عمرو سليم: "الشروق" كانت تضم كاتبًا مثل صوتًا وقلمًا للإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان عمرو سليم، رسام الكاريكاتير الشهير، إن أحد الكتاب الصحفيين ذو التوجه الإسلامي، كان يمتدح جماعة الإخوان، في مقالاته بجريدة الشروق، مؤكدًا أنه كان يقاوم هذه الكتابات برسوماته في الصفحة الأخيرة.

وأضاف رسام الكاريكاتير عمرو سليم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" إنه تعلم الحرية التي أهلته ليصبح رسام كاريكاتير في معهد السينما، موضحًا أنه تعلم هذا الفن في جريدة روزاليوسف، موضحًا أنه لم يتدخل أحد في رسوماته طيلة فترة عمله في المؤسسة، على عكس مؤسسة "أخبار اليوم" فكانت الأفكار لأحمد رجب، وتنفيذ الفنان مصطفى حسين.