مصر | العثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله بأطفيح.. والتحريات تكشف سر وفاته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله بأطفيح.. والتحريات تكشف سر وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب داخل منزله، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله بنطاق المركز.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "أحمد. ر"، 23 سنة، عامل بمصنع الطوب، مشنوقا داخل شقته.

كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال أهلية المتوفى، إلى انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

جري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.