أخبار مصر | الأزهر ينعي محمد فريد خميس: رجل الخير

نعى الأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل الأعمال محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية اليوم السبت، والذي وصفه الأزهر في بيانه بأنه "رجل الخير".

وأكد الأزهر، أن الراحل كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية.

ودعا الأزهر في بيانه، الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.