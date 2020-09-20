أخبار مصر | "14 تابوت" كلاكيت تاني مرة.. كشف أثري بسقارة بعد أسبوع من الكشف الأول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر "14 تابوت" كلاكيت تاني مرة.. كشف أثري بسقارة بعد أسبوع من الكشف الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد تفقد الكشف الاسبوع الماضي وحرص على النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف.
ووجه الوزير الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.