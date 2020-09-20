شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فوة» يشرف علي أعمال الصرف الصحي والطوب البازلت بشوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوة أعمال الصرف الصحي، وإصلاح الأخطار وكسح مياه الصرف الصحي من الشوارع التي طفحت بها المجاري. كما تابع أعمال فك وتركيب الطوب البازلت بمنطقة سوق الأرز، وقاد حمله للنظافه بالشوارع وشدد علي مسؤولي النظافة التخلص من القمامةأولا بأول في ظل توجهات الدوله باتخاذ الإجراءت الاحترازيه لمواجهة كورونا والاهتمام بالنظافة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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