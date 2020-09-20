شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «تضامن سوهاج» تزور المسن ضحية التنمر وتقدم مساعدات له ولأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج، إن لجنة من إدارة التضامن الإجتماعى بمركز المراغة، زارت الشخص المسن الذي تعرض للتنمر من جانب 3 صبية نظرا لإعاقته الذهنية، وقيامهم بتصوير فيديو يظهر فيه أحدهم أثناء دفعه بيده وإسقاطه داخل الترعة وسط ضحكات أصدقائه، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تبين من المعاينة التي قامت بها اللجنة أن الشخص المذكور يدعى صلاح خلاف مزيد «60 سنة» وشهرته عاشور، من نجع «الحسك» التابع لقرية «شندويل» بمركز المراغة، ويحصل على معاش «تكافل وكرامة» نظرا لإعاقته الذهنية، وأن والدته على قيد الحياة وتحصل على معاش تأمينى، وكذلك شقيقته معاقة ذهنيا وتحصل على معاش «تكافل وكرامة»، ويسكن مع والدته وشقيقته وشقيق آخر له في منزل بسيط مكون من طابقين بالطوب الأحمر والأسمنت بدون أعمدة خرسانية، لافتا إلى أن المنزل يحتاج إلى تأهيل وتم التوجيه بعمل اللازم نحو إعادة تأهيل المنزل وتجديده.

وأشار عبدالسلام، إلى قيام اللجنة بتقديم مساعدات مالية، ومساعدات عينية «مواد غذائية» للأسرة، وعرض إستضافة الشخص ضحية التنمر في دار رعاية تابعة للتضامن الإجتماعى، لكن شقيقه رفض وفضل تواجد شقيقه وسط أسرته.