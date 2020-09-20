شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: اكتشاف 14 تابوتًا جديدًا في سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار العاملة بمنطقة آثار سقارة، في الكشف عن بئر آخر بالمنطقة 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

جاء ذلك استمرارا لأعمال الحفائر بالمنطقة، والتي أسفرت الاسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس، في تصريح السبت، استمرار أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف، والإعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، ومن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حيث جرى تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.