شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق المناخ الأخضر: دورنا إنشاء مناخ داعم وتمويل المشروعات فى هذا المجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الاخضر (GCF)، عن سعادته بإطلاق هذا المؤتمر الذي سيساعد الحكومة الكورية في تطبيق الصفقة الخضراء الكورية الجديدة والتعاون في تحسين الزخم العالمي بإعلان التعافي الأخضر من مرض «كوفيد ١٩»، حيث اعتبر الصفقة الخضراء الكورية الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح لما تمتلكه الحكومة الكورية من تكنولوجيا ورؤى لأجندة ٢٠٣٠ واتفاق باريس.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي للصفقة الخضراء الكورية الجديدة تحت عنوان «الصفقة الخضراء الجديدة: التحفيز الاخضر في عصر كوفيد ١٩ وما بعده».

وأكد ان الحكومة الكورية يمكن أن تفعل ما هو أفضل إذا استطعنا أن نتعامل مع تغير المناخ بمزيد من الطموح والعمل وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات مناخية أقوى وخلق وظائف خضراء للعمال الكوريين وسيحسن جودة الهواء والصحة وستكون كوريا رائدة في التكنولوجيا الخضراء.

وفى ختام كلمته أكد جليماريك على أن صندوق المناخ الأخضر باعتباره أكبر صندوق مخصص للمناخ في العالم فإن مهمته الرئيسية تتمثل في إطلاق استثمارات القطاع الخاص في المناخ لتعزيز مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات، ويشمل ذلك المساعدة في إنشاء مناخ داعم، ودعم وتمويل إعداد المشروعات في هذا المجال.