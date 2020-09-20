شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأقصر يشكر السيسي بعد الموافقة على إنشاء نفق يربط البرين الغربي والشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب محمد عبدالعليم الضبعاوى، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمطالب ابناء المحافظة والموافقة على انشاء نفق يربط بين البرين الغربى والشرقى الاقصر.

كما وجه الضبعاوى الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على مجهوداته واهتمامه بهذا الملف الذي كان يشغل الرأي العام في الأقصر على مدار الأعوام الماضية.

وأكد نائب الأقصر أن بأنشاء هذا النفق يؤكد الرئيس السيسي أن الصعيد في أولى اهتماماته ويتابع كل كبيرة وصغيرة من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

كان وزير النقل الفريق قد أعلن على هامش زيارته لمحافظتى قنا والاقصر موافقة الرئيس السيسي على إنشاء نفق يربط بين شرق وغرب الأقصر، واصفا هذا المشروع الضخم بأنه «هدية من الرئيس لأبناء الأقصر».

وتقوم وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء النفق، الذي من المقرر أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادي الواقع جنوب مدينة الأقصر، وكوبري محور قوص الواقع شمال الأقصر.

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