شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: نتبنى رؤية مستقبلية وبرامج عصرية لإعداد كوادر قيادية شابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المدينة الشبابية في الإسكندرية، لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور إبراهيم الصاوي، عميد كلية التربية الرياضية بمرسى مطروح، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء سبل تفعيل البرامج الهادفة التى تتبنى تعزيز قوة الشباب وطاقاته وتوجيهها إلى المسار السليم على النحو الذي يجعله يبنى ويطور ويبدع ويبتكر.

ووجه الوزير بضرورة أن تكون طرق تنفيذ البرامج عصرية تواكب الشباب وطموحاته وإيجاد آليات آمنة لتنفيذ تلك البرامج، في إطار خطة محكمة تتبنى استراتيجية واضحة، من شأنها خلق كوادر قادرة على تحقيق رؤية مصر المستقبلية.

يأتى هذا اللقاء على هامش زيارة الوزير للمدينة الشبابية فى الإسكندرية، وحضور برلمان طلائع مصر.