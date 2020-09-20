شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال كبير على منافذ مبادرة كلنا واحد التى اطلقتها مديرية امن المنوفية بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منافذ مبادرة «كلنا واحد» بمحافظة المنوفية، والتى أقامتها مديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، ويبلغ عددها 8 منافذ بمراكز المحافظة المختلفة، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس، خاصة في ظل انخفاض الاسعار عن مثيلاتها في السوق بشكل كبير.

كانت وزارة الداخلية قد أطلقت المرحلة الرابعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة في توفير هذه المستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كل المتطلبات المدرسية «زى مدرسى– أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%.