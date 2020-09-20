شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى «رجل الخير» محمد فريد خميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمزيد من الرضاء بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل الأعمال ورجل الخير محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكد الأزهر أن الراحل محمد فريد خميس كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية.

والأزهر إذ يعنى رجل الأعمال الراحل؛ فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).