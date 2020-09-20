شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: نعمل على دفع «التمويل الأخضر» في استثماراتنا الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن «فيروس كورونا أثبت بالفعل أنه لا خيار لنا سوى الاهتمام بصحة الإنسان، والحيوانات وصحة الكوكب منهج الصحة الواحد«.

وأضافت «فؤاد» في كلمتها خلال المؤتمر الافتراضي للصفقة الخضراء الكورية الجديدة تحت عنوان «الصفقة الخضراء الجديدة: التحفيز الاخضر في عصر كوفيد ١٩ وما بعده» عبر خاصية الـ«فيديو كونفرانس»، السبت، أن «معظم حديثنا يدور حول خفض انبعاثات الكربون وكيفية محاربة تغير المناخ من خلال تعجيل العمل المناخي، وهو أمر هام جدًا ولكننا نفتقد نقطة مهمة ألا وهى اتفاق العالم منذ 30 عامًا على أن التحديات البيئية العالمية يجب مواجهتها من أجل تحقيق تنمية مستدامة وهذه التحديات هي تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ».

وأضافت: «لا نستطيع الدخول في صفقة خضراء أو تعافي أخضر ونركز فقط على نقطة واحدة من النقاط الثلاثة، لن نتمكن من تحقيق ذلك في ظل نقص الموارد المالية المتاحة للتصدي لتلك التحديات العالمية، ولذلك أطلق الرئيس المبادرة العالمية للتآزر بين الثلاث اتفاقيات مكافحة التصحر والتصدي لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي منذ عامين أثناء المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وذلك للفت أنظار العالم إلى أهمية العمل الجماعى لمواجهة الثلاث تحديات معا إذا كنا نبغى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلا يتم التركيز على المناخ دون التحديات الأخرى لأنها جميعا تؤثر على كوكب الأرض وخاصة الدول النامية والأفريقية فيجب علينا التعاون سويا في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير التمويل الذي تحتاجه الدول سواء كانت متقدمة أو نامية لتكون قادرة على العمل على صفقات خضراء سواء كانت جديدة أو استكمال ما بدأت الدول الأخرى».

وتابعت وزير البيئة أن «على المستوى الوطنى وأثناء جائحة كورونا ومن أجل التعافى الأخضر ركزنا على دمج معايير الاستدامة في كافة عمليات التنمية وذلك من خلال مدخلين الأول هو العمل مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة في الخطة الوطنية والتى يتم تمويلها من موازنة الدولة والثانى هو العمل مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء، مما يشجع القطاع الخاص للدخول في المشاريع الخضراء وبالتالى فإننا نعمل من خلال هذين المحورين على دفع التمويل الأخضر في استثماراتنا الوطنية سواء كانت هذه الاستثمارات من موازنة الدولة أو شراكة مع القطاع الخاص، والأهم ألا نغفل التزامات الدول المتقدمة في اتفاق باريس والوصول إلى ١٠٠ مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لصالح الدول النامية للتصدي لتغير المناخ وكذلك العمل بجدية على تفعيل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية حيث أننا لم نصل إلى ٥٠% كنسبة تمويل مشروعات التكيف، كما حدث في مشروعات التخفيف التي تم تمويلها في السنوات السابقة».