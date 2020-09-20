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درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20/9/2020 بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد شبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للحرارة، رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31   

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 والعظمى 35      

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 37     

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 35      

 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 21 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 34     

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 44

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45   

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 46    

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 36  

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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