شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:15 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48

ميعاد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:55

ميعاد صلاة العشاء 7:12

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 3:21

توقيت صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:10

توقيت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:12 م

ميعاد صلاة المغرب 51: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:08 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 11:36

موعد صلاة العصر 3:04

توقيت صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:09 م

توقيت صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:02

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:

مكة

موعد صلاة الفجر 4:48 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

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موعد صلاة العصر 3:39 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

ميعاد صلاة العشاء 7:31 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

توقيت صلاة العشاء 7:34 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:13 م

ميعاد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:00

توقيت صلاة الظهر 11:33

ميعاد صلاة العصر 3:01 م

موعد صلاة المغرب 5:41

موعد صلاة العشاء 6:56 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:48 ص

توقيت صلاة الظهر 12:16

موعد صلاة العصر 3:42 م

توقيت صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:42 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20

موعد صلاة العصر 3:49 م

توقيت صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:49

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:41

ميعاد صلاة العصر 3:09 م

توقيت صلاة المغرب 5:48 م

مواقيت صلاة العشاء 7:04 م