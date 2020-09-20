شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار بعد اكتشاف 27 تابوتا: انتظروا الإعلان عن كشف أثرى جديد بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية بالإنجازات الأخيرة من خلال التوصل لكشوف أثرية ضخمة عبر تدوينة عبر تويتر كتبوا فيها باللغة العربية والإنجليزية: "الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف 13 تابوتا أثريا، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن 14 تابوتا.. انتظروا الإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بجبانة سقارة".



وزارة السياحة والآثار

وكان الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نشر فى وقت سابق من خلال صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، فيديو جديدا يجمعه بعالم المصريات الدكتور زاهى حواس من داخل أحدث كشف أثرى توصلت له البعثة المصرية فى منطقة سقارة.

وقال الدكتور زاهى حواس عن الكشف الأخير لـ13 تابوتا منذ 2500 عام إنه عظيم وسيبهر العالم، معربا عن فخره بعمل البعثة المصرية فى منطقة سقارة، مشيرا إلى أن تلك التوابيت تمنح معلومات هامة عن الأسرة الـ26 التى يرجع لها الكشف الأثرى، موضحا أن المومياوات بداخلها فى حالة جيدة جدا.

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وقال وزيرى إن الكشف عبارة عن جزء من سلسلة اكتشافات أغلبها من الأسرة 26 ، لافتا إلى أن أجمل شئ فى الكشف جودة النحوتات والالوان على التوابيت تبدو وكأنها تم نقشها بالأمس.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تفقد برفقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة والتي أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، حيث يبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.