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شكرا لقرائتكم خبر عن يربط الصحراء الشرقية بالغربية.. معلومات عن محور قوص على النيل في قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، السبت، الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل.
وترصد «المصري اليوم» 9 معلومات عن محور قوص على النيل في محافظة قنا :
4- تكلفته الإجمالية تبلغ 1.521 مليار جنيه.
3- يبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه.
2- يشتمل على 30 عملا صنـاعيا (15 كوبرى 15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /اسوان –الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.
1- يربط الصحراء الشرقية بالغربية، وبلغت نسبة تنفيذه 98.5%، ومن المخطط افتتاحه خلال أكتوبر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.