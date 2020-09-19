شكرا لقرائتكم خبر عن يربط الصحراء الشرقية بالغربية.. معلومات عن محور قوص على النيل في قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، السبت، الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل.

وترصد «المصري اليوم» 9 معلومات عن محور قوص على النيل في محافظة قنا :

4- تكلفته الإجمالية تبلغ 1.521 مليار جنيه.

3- يبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه.

2- يشتمل على 30 عملا صنـاعيا (15 كوبرى 15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /اسوان –الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

1- يربط الصحراء الشرقية بالغربية، وبلغت نسبة تنفيذه 98.5%، ومن المخطط افتتاحه خلال أكتوبر.

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