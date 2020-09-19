شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في «الصفقة الخضراء»: «كورونا تحدي وفرصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السبت، في المؤتمر الافتراضي للصفقة الخضراء الكورية الجديدة تحت عنوان «الصفقة الخضراء الجديدة: التحفيز الأخضر في عصر كوفيد ١٩ وما بعده» عبر خاصية الـ«فيديو كونفرانس».

ترأس المؤتمر نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير الاقتصاد والمالية، هونج نامكي، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر GCF، ويانك جليماريك، وبحضور دكتور بان كيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالعمل المناخي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لفريق العمل المناخي وعدد من الخبراء المعنيين بالتغيرات المناخية، وتهدف الصفقة الخضراء الكورية الجديدة إلى تعجيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون واقتصاد أخضر وبناء بنية تحتية للطاقة صديقة للبيئة تعزز توفير الطاقة وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها إنها «أتفق مع الجميع في تأثير كوفيد ١٩ على العالم أجمع، حيث يعتبر كوفيد ١٩ تحدي وفرصة في نفس الوقت، فهو تحدي يجبر العالم أجمع على النظر في آليات عمليات التنمية غير المستدامة وخاصة الدول التي يعاني اقتصادها من التحديات الأخرى، ومن ناحية أخرى يعتبر كوفيد ١٩ فرصة لنري كيف يمكننا العمل بشكل أفضل وكيفية تطبيق آليات الاستدامة، وكيف يمكننا تغيير الطريقة التي نعمل بها بشكل يومي».

وأضافت «فؤاد»: «الصفقة الخضراء للتعافي تتطلب منا حقا ليس فقط إلقاء نظرة على عملية التطوير الخاصة بنا ولكن كيف نمهد الطريق أمام الجيل القادم والمستقبلي لاستخدام الموارد الطبيعية وكيف يمكن ان نثقفهم ونحضرهم وهو أمر غاية في الأهمية للدول التي تعاني بالفعل لتعزيز اقتصادها وفي طريقة محاولتها القيام بعملها لزيادة الاستدامة أثناء الجائحة، فنحن نحتاج أن نركز كيف يمكننا أن ندعم هذه الدول خاصة الدول النامية لتعزيز الصفقة الخضراء».