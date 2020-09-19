شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل «صفر» إصابة بفيروس كورونا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، السبت، صفر إصابة بفيروس كورونا، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم السبت عند 9360 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم السبت وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 7340 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2475 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1040 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.