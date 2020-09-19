شكرا لقرائتكم خبر عن 112 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن جميع دوائر محافظة المنوفية، السبت، استقبال أوراق المرشحين في محكمة شبين الكوم الكلية.

وشهد اليوم الثالث تقدم 7 مرشحين جدد بأوراقهم، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم على مدار 3 أيام منذ الخميس الماضي إلى 112 مرشحا.

يذكر أن 207 مرشحين محتملين لانتخابات النواب عن دوائر المنوفية أجروا الكشف الطبي في المستشفيات الأربعة المخصصة للكشف على راغبي الترشح.