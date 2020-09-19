شكرا لقرائتكم خبر عن «شرق بورسعيد» ضمن أفضل 100 ميناء بالعالم.. و«نصيب الأسد» للصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير لمجلة «اللويدز» البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية «imo»، عن أن ميناء شرق بورسعيد هو الميناء المصرى الوحيد في قائمة أفضل ١٠٠ ميناء أداءً للحاويات على مستوي العالم، فيما خرج ميناء الإسكندرية من التصنيف السنوي.

وأوضح التقرير الصادر، السبت، أن الميناء المصري حقق أكثر من 3 ملايين حاوية نمطية بزيادة 22.9٪، ويعود الفضل لاحتلال هذا المرتبة المتقدمة إلى أداء ميناء شرق بورسعيد بعد أن حقق نحو ٣ ملايين حاوية.

كانت أرقام الميناء الذي يتبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دفعته ليحتل الترتيب الرابع عربيًا بعد جبل على الذي جاء ١١ عالميًا، وطنجة ٣٥، وجدة ٤، وصلالة العماني ٤٤.

واستحوذت الصين على «نصيب الأسد»، حيث جاء ٨ موانئ صينية من بين أول ١٠ موانئ، فيما جاء شنغهاي الأول بـ٤٣ مليون حاوية سنويًا.

وفي حوض شرق المتوسط المنافس لشرق بورسعيد جاء ميناء بيريوس اليوناني في الترتيب ٢٦ على مستوى العالم بـ5،648 مليون حاوية.

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