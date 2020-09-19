شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020 وأعداد المقبولين (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمكتب التنسيق إن موعد بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات للطلبة خريجى الدبلومات الفنية 2020 سيكون بنهاية شهر سبتمبر الجارى، وسيتم قبول نسبة 10% من الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، على أن يتم قبول 90% من طلاب الثانوية العامة بتلك الكليات.

وتقبل كليات التجارة والزراعة والتربية (شعبة التعليم الفني) والآثار والتعليم الصناعي خريجى الدبلومات الفنية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية التقديم لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الألكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويبلغ عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية، الدور الأول، هذا العام أكثر من 537 ألفًا من الطلاب الذين أدوا الإمتحان هذا العام 2020، والذين يبلغ عددهم 776 ألفًا و161 طالبًا وطالبة.