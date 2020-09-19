شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «إسكان النواب»: السيسي لديه إيمان قوي بأن مصر ستكون دولة عظمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر كانت بدون مخططات تفصيلية بعكس ما هو موجود في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الصرف الصحي في 2014 لم يكن يغطي إلا 13% من قرى مصر ومعظم المدن.

وتابع وكيل لجنة الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن مصر لم يكن بها سكن بديل للمناطق العشوائية أو المناطق الخطرة قبل الرئيس السيسي، خلاف أن المخصصات في الموازنة للصرف الصحي كانت لا تزيد على 4 مليارات جنيه، أما الآن فالدولة خصصت 33 مليار جنيه للصرف الصحي المتسبب الأول في السرطان والفشل الكلوي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، الذي وصفه بالرئيس التاريخي، تعهد بدعم المواطنين الفقراء في هذا التوقيت الصعب، وفي ظل تربص الدول المارقة بمصر، أصر الرئيس السيسي على تطوير العشوائيات بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن مصر قامت بإعداد 240 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات في كل أنحاء مصر.

وأضاف أن الرئيس لديه إيمان قوي بقدرات الدولة المصرية والشعب المصري، وبأن مصر ستكون دولة عظمى.