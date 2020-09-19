شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «التضامن» على إلقاء مسن في ترعة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على تداول فيديو لإلقاء مسن بإحدى الترع بسوهاج، قائلًا: «لا أعرف سبب قيام الشباب بهذا الامر، خاصة أن المسن يعاني من مرض نفسي».

ولفت «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، مساء السبت، إلى أن المسن يحصل على معاش "كرامة" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن المسن رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه يتعامل بصورة شبه طبيعية.

وأشار إلى أن أسرة المسن تعلم شخصية الشباب الذي قاموا بإلقائه في الترعة، معقبًا: «المسن ما عملش أي حاجة للشباب عشان يتم إلقاءه في الترعة».