شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب»: 65% من المباني المخالفة في مصر مبنية على أراضٍ زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المواطن قام بالبناء بشكل عشوائي بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية، لافتًا إلى أن الازدحام الكبير المتواجد في مصر حدث بسبب عدم وجود مخططات للدولة المصرية.

وتابع وكيل لجنة الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن تحديد 800 جنيه لمتر التصالح على مخالفات البناء في المناطق العشوائية أمر لا يصح، خاصة أن هذه القيمة هي قيمة التصالح في «مصر- حلوان الزراعي»، معقبًا: «قيمة التصالح في مدينة السلام لازم تبقى بـ100 جنيه بس».

ولفت إلى أن 65% من المباني المخالفة في مصر حدثت على الأراضي الزراعية، وهذا ما أدى لانتفاض الدولة المصرية ضد هذه المخالفات، لأن استمرار المخالفات على الأراضي الزراعي يعني أن مصر ستصل إلى مرحلة الجوع في فترة ما.