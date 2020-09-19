شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «إعلام القاهرة» الأسبق: الإخوان بثوا 2650 خبرا وشائعة ضد مصر خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن الشعب المصري لديه حصانة ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإخوان بثوا خلال 10 أيام 2650 خبرا وشائعة ضد مصر على 4 قنوات فقط.
وأردف عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، أن التابعين للجماعة الإرهابية يبثون فيديوهات مفبركة دون ذكر أي تاريخ عليها حتى لا ينكشف كذبهم.
وأضاف: «ما تنشره جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد مؤثرًا على الشعب المصري»، لافتا إلى أن الإخوان يتوهمون أنهم يخاطبون شعب مغمى عليه.
وأشار عبدالعزيز إلى أن رأس مال مصر الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، مردفًا: «عندنا إعلام صاحي أكثر وعيا».
واستكمل: «أقسم بالله كنت ببكي على بلدي لما كنت بزور أختى في مدينة نصر في 2013 وبمشي في ميدان الشهيد هشام بركات وألاقي الأسلاك الشائكة والدنيا مظلمة».
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