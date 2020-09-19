شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال وزحام فى ثالث أيام الترشح لانتخابات «النواب» فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثالث لتلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى المحافظات زحامًا وإقبالًا من راغبى الترشح، وسط إجراءات احترازية مشددة.

فى الإسكندرية، وصل عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم إلى 139 على مدار 3 أيام منذ فتح باب التقديم وحتى الآن، وتصدرت الدائرة الأولى «المنتزه» أعداد المرشحين، إذ تقدم 52 مرشحًا تليها الدائرة الثانية «الرمل» 28، والدائرة السادسة «الدخيلة» 22، والدائرة الرابعة «محرم بك» 20، والدائرة الثالثة «سيدى جابر» 13، والخامسة «العطارين» 4 مرشحين.

وفى المنيا، تقدم 3 مرشحين محتملين بأوراق ترشحهم للجنة تلقى الطلبات، ليرتفع عدد المرشحين إلى 113 للتسابق على 16 مقعدًا، وخضع 14 مرشحًا محتملًا للفحص الطبى داخل 3 مستشفيات ومركز تحاليل، ليرتفع عدد الخاضعين للفحص إلى 234 شخصا، بجميع الدوائر الانتخابية.

من ناحية اُخرى، شهدت أروقة الأحزاب فى المحافظة حالة من الغضب بين أعضائها خاصة النواب الحاليين والسابقين وأنصارهم عقب إعلان أسماء مرشحين لخوض الانتخابات بنظام الفردى، بينهم مرشحون غير منتمين لتلك الأحزاب وغير مقيدين بسجلات العضوية، وتم الدفع بهم فى مقدمة المرشحين.

وفى الشرقية، تقدم 3 مرشحين بأوراقهم، أمس، ليصل إجمالى المرشحين الراغبين فى الترشح لمجلس النواب بدوائر المحافظة الثمانية للمقاعد الفردية إلى 195 مرشحًا، وواصلت المنافذ الطبية المعتمدة بالمحافظة استقبال المرشحين المحتملين، لإجراء الكشف الطبى عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبى حتى الآن بلغ 338 مرشحًا.

وفى بورسعيد، قال أسعد الخضيرى، المدير الإدارى للمجالس الطبية بالمحافظة، إن 5 مرشحين محتملين جدد تقدموا بطلبات إجراء الكشف الطبى وسددوا الرسوم المطلوبة من بينهم نائب مستقبل وطن محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة فى المجلس بدورته الأخيرة، وبذلك يصل إجمالى المرشحين المحتملين فى بورسعيد إلى 55 مرشحًا على مقعدين فرديين فى دائرتين ومقعدين فى القائمة.

وفى الإسماعيلية، استدعت المرشحة المحتملة عفاف الغندور، شرطة النجدة، إلى مسؤولى القومسيون الطبى بمدينة الإسماعيلية لتحرير محضر رسمى، وإثبات حالة لعدم تسلمها نتيجة الكشف الطبى الخاص بها للتقديم إلى اللجنة العليا للانتخابات.

من ناحيته نفى الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، مسؤولية المستشفى عن إعلان النتيجة الخاصة بالكشف الطبى، وقال إن النتيجة تأتى من المعامل المركزية لوزارة الصحة وتسلم للمرشح المحتمل.

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وفى الأقصر، استقبلت محكمة الأقصر الابتدائية ٦٠ مرشحا محتملا، لانتخابات مجلس النواب 2020، بدوائر الأقصر الثلاث لاختيار 3 مرشحين يمثلون المقاعد الفردية بالمحافظة.

وفى شمال سيناء، واصلت لجنة تلقى طلبات الترشيح فى محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش عملها فى استقبال الطلبات من المرشحين المستقلين أو الأحزاب لليوم الثالث على التوالى، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.