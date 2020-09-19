شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي الضواحي في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، اليوم السبت، أعمال الحملة الموسعة لأزالة إشغالات الباعة الجائلين بشارعي البترول وعبد الرحمن شكري ومنطقه استكمال زمزم، وقامت إدارة الاشغالات بالحي برفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بجوار سور نادى الغزل وحول محيط محطة الإرسال التلفزيوني بشارع عبد الرحمن شكري ، كما قامت الحملة برفع وإزالة عدد من الفتارين غير المرخصة بامتداد شارع البترول وداخل منطقه استكمال زمزم.

كما قامت حمله لرصد وإزالة المخالفات وتحصيل الغرامات البيئية ورسوم تفتيش الرخص بعدد من مناطق الحى ومحال حرفيين زرارة ، وتم رصد عدد من المخالفات البيئية وتم تحرير محاضر بها وتحصيل عدد من الغرامات الفورية كما تم تحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص من المحال والورش بالمنطقة.

كما قامت الحملة برصد عدد من المخالفات البيئية متابعة إزالتها إلى جانب متابعه شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها، وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس الحى على ضرورة متابعة هذه الحملات وازاله كافه المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها ومتابعة تحصيل رسوم تفتيش الرخص وغرامات المخالفات البيئية.