شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر كانت مفككة اقتصاديًا وأمنيًا قبل تولي الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى السلطة استطاع القضاء على الانفلات الأمني في الشارع المصري في وقت وجيز جدًا، وعمل على تحقيق الاستقرار في كل أرجاء مصرنا الحبيبة، بعدما استُشهد الكثير من أبناء الوطن في سيناء، سواء من أبناء القوات المسلحة أو وزارة الداخلية.

وتابع «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن مصر كانت مفككة اقتصاديًا، ولكن الرئيس السيسي قرر بناء مصر جديدة على أرض الواقع، وهذا الأمر لم يكن يعتاد عليه الشعب المصري، ولهذا قام البعض بالتشكيك في المشروعات التي أعلن عنها الرئيس سواء قناة السويس الجديدة أو الأنفاق أو المشروعات الزراعية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اتخذ الكثير من القرارات الاقتصادية القوية جدًا بمساندة من الشعب المصري، مضيفًا أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تشمل 40 ألف فدان، ولولا أزمة كورونا لكانت الحكومة انتقلت إلى العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن هناك 14 مدينة جديدة خلاف العاصمة الإدارية منها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة التي تقام على سواحل البحر المتوسط بأبراج معمارية بطراز فريد جدًا، خلاف مدينة المنصورة الجديدة، والعبور الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي مُصِرّ على استكمال التنمية في كل المجالات.