شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشكل لجنة لمتابعة سير العمل بمصنع تدوير المخلفات بأبوخريطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء حى غرب وشرق ومدير إدارة البيئة بالديوان العام وعدد من المختصين، لمتابعة سير العمل بمصنع تدوير المخلفات بأبو خريطة بحى غرب شبين الكوم، للإرتقاء والنهوض والدفع بمنظومة العمل وإعداد تقرير مفصل بذلك، مؤكداً على أننا مسؤولية الجميع عن نجاح المنظومة وتطويرها حفاظاً على المال العام.

كما وجه المحافظ بإنتقال اللجنة على الفور لمقر المصنع ومتابعة سير العمل وإزالة كافة العقبات التى تعوق العمل به، للحد من تراكمات القمامة المتواجدة وتشغيل المصنع بطاقته الكاملة، والعمل على ثلاث ورديات لإنجاز المهام وإزالة كافة التراكمات الموجودة بالمصنع من خلال الإستعانة بوحدة التدخل السريع.

واستمع محافظ المنوفية إلى مسؤولى المصنع عن المعوقات التى تعرقل العمل بالمصنع ومنها وجود تراكمات عديدة بالإضافة إلى نوعية القمامة ووجود مخلفات ردئية تعوق أجهزة الفرز ، وأكد المحافظ على إزالة كافة العقبات حفاظاً على إنتظام العمل طبقاً للبروتوكول الموقع.

وخلال الإجتماع وجه محافظ المنوفية السكرتير العام المساعد بإعداد حصر شامل ودقيق لكافة العاملين بمنظومة النظافة على مستوى المحافظة لمعرفة أوضاعهم وكذا حصر قوة المعدات المستخدمة بالمنظومة.

وشدد محافظ المنوفية على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء حى غرب وشرق شبين الكوم بالمتابعة الدورية للمنظومة ومعدات نقل القمامة وكذا عمال المنظومة.

كان محافظ المنوفية قد قام صباح اليوم بجولة ميدانية بمدينة شبين الكوم فاجأ خلالها مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم لمتابعة أعمال ومراحل تشغيل المصنع، حيث تلاحظ تواجد كميات كبيرة من المخلفات وتراكمات القمامة بالاضافة إلي عدم رفع نواتج عمليات الفرز بالمصنع.

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