شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ورئيس «الرعاية الصحية» يتابعان المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه بالديوان العام، السبت، الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، على هامش زيارتها لمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ المنوفية المتابعة المستمرة لأعمال المبادرة بنطاق المحافظة وتكاتف كافة الجهود وإزالة أي معوقات لتحقيق المستهدف وتقديم كافة التيسيرات لإنجاح المبادرة.

وتم تدشين فاعليات المبادرة الرئاسية بمختلف الوحدات والمراكز الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، الجمعة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قام نائبه محمد موسى والسكرتير العام المساعد بتفقد أعمال الحملة بالمركز الصحي بمدينة شبين الكوم والتى تستمر حتى 31 ديسمبر 2020.