شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء يوضح آخر تطورات العمل بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، قضى عدة ساعات اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة العمل بعدد من المواقع، ثم تم الانتقال بعد ذلك إلى مدينة حدائق العاصمة، والتي تعد من توسعات مدينة بدر، تم الانتقال بعد ذلك إلى مدينة بدر لتفقد الإسكان المخصص للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وعما تم إنجازه حتى الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فى مداخلة لبرنامج خبر اليوم على قناة ON، إن العاصمة الجديدة مساحتها 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى فيها بمساحة 40 ألف فدان، وتعد هذه المساحة 4 أضعاف مدينة الشيخ زايد، مما يوضح حجم الانجاز الحالي على أرض الواقع خلال 3 سنوات من العمل فى العاصمة الإدارية، مؤكدا انتهاء توصيل المرافق إلى الأماكن الرئيسية سواء الحى الحكومى، أو المناطق السكنية بالعاصمة.

وأضاف هانى يونس، أنه بعد ذلك تم الانتقال لعدد من المواقع لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها، حيث بدأت الجولة بالحى الحكومى، حيث شهد رئيس الوزراء نموذج لتأسيس وتجهيز وزارة المالية، عبر التحالف الذى قام بتنفيذ الأساس للحى الحكومى بأكمله وهو مكون من الهيئة العربية للتصنيع وعدد من شركات القطاع الخاص.

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وأشار المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، الى أن هناك أحياء سكنية تم الانتهاء منها مثل حى R3 الذى تقوم بتنفيذه وزارة الإسكان، أما الحى الحكومى فالعمل فيه يجرى على قدم وساق، ووصلت نسب التنفيذ التى تشرف عليها الهيئة الهندسية 90% ، مؤكدا أن بعض الوزارات بدأت تتسلم المبانى الخاصة بها.

وأكد هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدء من العام المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء انتقل بعد ذلك لزيارة عدد من المشروعات مثل مشروع منطقة الأعمال المركزية التى تشهد تنفيذ 20 برجا بالتعاون بين وزارة الأسكان وإحدى الشركات الصينية، حيث سيتم الانتهاء من 10 أبراج مع نهاية هذا العام، البرج الأيقونى الذى سيقام بارتفاع 385 مترا، تم الانتهاء اليوم من الدور الـ 45 بارتفاع 220 متر، والذى يعد أعلى من برج القاهرة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء خلال لقائه مع رئيس الشركة الصينية أكد على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الخارجية للأبراج بنهاية شهر أكتوبر 2021.