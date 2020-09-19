شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتفقد سير العمل بمحطة مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس مجدى محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم السبت، محطة مطار شرم الشيخ الدولى، لمتابعة سير العمل، ورافقه خلال الزيارة المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل. والتقى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، نائب مدير مطار شرم الشيخ، لبحث إمكانية زيادة التعاون بين مطار شرم الشيخ ومحطة الخدمات الأرضية، كما اجتمع محمدين مع العاملين واستمع إلى متطلباتهم واحتياجات المحطة، وقام بتذليل كافة العقبات.

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وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة الورش الفنية واستراحة العاملين بالتحميل، وقسم التجهيزات، بالإضافة إلى متابعة العمل على المواقع وكيفية تقديم العاملين الخدمات على الطائرات، كما وجه بتقديم المزيد من الجهد في إنجاز أعمال المحطة من تطوير وتحديث للمعدات.