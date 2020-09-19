شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الرئيس السيسي أعطى اعتمادات مفتوحة من أجل تطوير الترع بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى بالكامل من القاهرة حتى أسوان، والطريق الصحراوى الغربى من القاهرة وحتى الحدود الدولية الجنوبية، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه بتطوير ترعتى الكلابية والإبراهيمية وتبطينها، موضحا أن رئيس الجمهورية أعطى اعتمادات مفتوحة بـ 20 و25 مليار جنيه لتطوير الترع فى الصعيد، مشيرا إلى توجيه الرئيس بتوفير الدعم المالى المفتوح لتبطين وتطهير الترع بمحافظات الصعيد.

وأكد وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه منذ قليل برصف كل الطرق المحلية المؤدية إلى ترعتى الكلابية والإبراهيمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يصدر يوميا توجيهات لتطوير محافظات الصعيد.