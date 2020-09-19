الرحيل شنقا.. حل لغز العثور على جثة عامل داخل منزله بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، اليوم السبت. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله. Advertisements تبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى "أ.ر." في العقد الثالث من عمره مشنوقا داخل شقته، يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية. وكشفت تحريات العميد أحمد الوتيدي والعقيد محمد مختار عن انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة. وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر أحاله اللواء علي شلش حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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