محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
الداخلية تكذب إدعاءات الإخوان بإلقاء مولوتوف أمام سيارات الشرطة بالعاشر من رمضان
صرح مصدر أمني بأن ما تناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية، ادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوي الخلفيات الجنائية استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.
سقوط عصابة سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة.
ضبط نصاب انتحل شخصية وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائي
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال على المواطنين منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية.
تفاصيل ضبط صبي يقوم باستجداء المارة بالدقهلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لصبي يقوم باستجداء المارة بالدقهلية.
حبس مهندس بتهمة قتل زوجته في عين شمس
أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته في عين شمس.
أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب وينفذ 168 حكمًا قضائيًا متنوعًا
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. كشف ادعاءات الإخوان وحبس قاتل زوجته بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.