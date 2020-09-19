نشرة الحوادث المسائية.. كشف ادعاءات الإخوان وحبس قاتل زوجته بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

الداخلية تكذب إدعاءات الإخوان بإلقاء مولوتوف أمام سيارات الشرطة بالعاشر من رمضان

صرح مصدر أمني بأن ما تناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية، ادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوي الخلفيات الجنائية استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.

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سقوط عصابة سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة.

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ضبط نصاب انتحل شخصية وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال على المواطنين منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية.

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تفاصيل ضبط صبي يقوم باستجداء المارة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لصبي يقوم باستجداء المارة بالدقهلية.

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حبس مهندس بتهمة قتل زوجته في عين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته في عين شمس.

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أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب وينفذ 168 حكمًا قضائيًا متنوعًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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