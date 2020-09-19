​أستاذ بالأزهر: وضع المرأة للعطور خارج المنزل جائز بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن وضع المرأة للعطور جائز طالما لم يكن نفاذا ولا يثير غرائز الرجال.

وأضاف كريمة في تصريحات لمصراوي، السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خروج المرأة من دارها لقضاء شرع الله أو أي من العادات " يخرجن تفلات أي لا يبلسن أي ملابس جذابة ملفتة، غير متعطرات أو يمسسن بخورا"، وفي حديث آخر " أيما امرأة استعطرت وكشفت عن ساقيها فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية"، والزنا هنا ليس بمعناه الحقيقي وإنما هو مجازي، لأن المرأة في هذه الحالة تثير فتنة الرجال".

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أنه لا يجوز للمرأة وضع أي عطور نفاذة خارج منزلها، متابعا" أدعوا مصانع العطور لتصنيع أي مواد تزيل العرق لدى السيدات دون أن تكون لها رائحة".

وأكد أنه يحق للمرأة أن تتعطر بأي شيء دون أن يكون له أدنى رائحة، بحيث إذا مرت بجوار أي شخص لا يشم منها شيء وهو ما يسمى بالطيب الباطني وهذا مذكور في كتاب " الزينة والتجمل" في كتب الفقه الإسلامي، والمولى عز وجل قال " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".